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Третій етап ЧС з Формули-1: Ріккардо виграв Гран-прі Китаю

15 квітня, 2018 - 11:45
Фото F1News

В Шанхаї відбувся третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 – Гран-прі Китаю. Переможцем став пілот команди "Ред Булл" австралієць Даніель Ріккардо. Про це повідомляє "Укрінформ".

Кращою в гонці стала команда "Ред Булл", яка провела дуже вдалі піт-стопи, а пілоти відзначились швидкою та агресивною манерою їзди. На 44-у колі Даніель Ріккардо обійшов Валттері Боттаса з "Мерседеса" і фінішував першим. Це шоста перемога Ріккардо на етапах Формули-1. Боттас – другий, а третє місце у пілота "Феррарі" Кімі Райкконена.

Чинний чемпіон Льюїс Гемілтон з "Мерседеса" фінішував четвертим. Також без подіуму залишився лідер сезону Себастьян Феттель з "Феррарі". Наприкінці гонки у нього врізався Макс Ферстаппен з "Ред Буллу" і німець доїхав лише 8-м. 

Наступний четвертий етап чемпіонату – Гран-прі Азербайджану відбудеться 27-29 квітня на міській трасі Баку. 

Джерело: Укрінформ

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