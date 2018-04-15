У Барселоні тисячі людей вимагають звільнити ув'язнених каталонських політиків

У Барселоні розпочався марш прихильників незалежності Каталонії з вимогою звільнити лідерів каталонських сепаратистів. Тисячі учасників акції зібралися 15 квітня на одній із центральних вулиць міста, передає DW.

Зазначено, що багато-хто з мітингарів ніс плакати з написами "Свободу політичним в'язням". Акцію підтримали каталонські представництва двох найбільших профспілок Іспанії.

Як повідомляється, більшість учасників ходи були вдягнені в жовтий верхній одяг, демонструючи таким чином свою солідарність з ув'язненими лідерами каталонського руху за незалежність. Іспанські органи юстиції звинувачують каталонських політиків у підбурюванні до заколоту. Наголошується, що акція відбувається за більш ніж тиждень після того, як у Німеччині звільнили затриманого раніше лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона.

Нагадаємо, колишній очільник Каталонії перебував під вартою на півночі Німеччини з 25 березня. Його затримала німецька поліція під час подорожі з Данії до ФРН на підставі європейського ордера на арешт. Раніше повідомлялося, що іспанські прокурори передали Німеччині нову інформацію, яка, як вони сподіваються, сприятиме видачі колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона.