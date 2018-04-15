У Будапешті до 100 тисяч людей протестували проти перемоги Орбана

В столиці Угорщини Будапешті відбулася масштабна демонстрація опонентів чинної влади і вимогою про перерахунок голосів на парламентських виборах. Про це повідомляють угорські ЗМІ, наводячи ілюстрації, що підтверджують масовість протестів, передає "ЄП".

Незалежне, але критичнее до влади видання 444.hu пише про "десятки тисяч демонстрантів", таке ж формулювання використовують чимало інших угорських інтернет-видань. Міжнародні ЗМІ дають ще вищі оцінки – за підрахунками AFP, у протестах взяло участь "близько 100 тисяч людей".

Проурядове Hirado визнає факт масової демонстрації, але не надає оцінок щодо кількості людей.

Index.hu зазначає, що переважну більшість демонстрантів складають прибічники лівих та ліберальних партій. Водночас, у натовпі є також прибічники праворадикальної партії Йоббік. Попри ідеологічну відмінність учасників, мітинг пройшов мирно.

Демонстранти скандували "нас більшість" та вимагали перерахунку голосів або нових виборів.

Нагадаємо, за підсумками виборів 8 квітня партія Фідес під проводом Віктор Орбана виграла понад 2/3 голосів у парламенті. Найбільше голосів Фідес отримав на мажоритарних округах, за партійними списками партія отримала трохи менше за 50% голосів.