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У Чорногорії на виборах президента перемагає Джуканович

15 квітня, 2018 - 22:36
Фото Reuters

Згідно із 15% підрахованих голосів на виборах президента Чорногорії перемагає кандидат від DPS та колишній прем’єр-міністр Міло Джуканович.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на RTCG.

Так, за прозахідного кандидата Джукановича віддало голоси має 55,1% виборців, тоді як за кандидата від об'єднаної опозиції Младeна Бояніча - 35,5%. На третьому місті - соціал-демократ Драгін'я Вуксановіч (5,9%).
Загалом у виборах прийняло участь 532,6 тис. осі.

У випадку, коли Джуканович збереже свій рівень підтримки, то він стане переможцем вже в першому турі. Якщо ж його рівень підтримки впаде нижче 50% - другий тур відбудеться за два тижні.

Сьогоднішні вибори президента - треті з моменту відновлення незалежності Чорногорії в 2006 році.

Раніше повідомлялося, що у Чорногорії розпочалися президентські вибори.

Джерело: Європейська правда

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