У Києві біля будівлі "Київенерго" прогримів вибух

У Святошинському районі Києва прогримів вибух біля будівлі "Київенерго". Про це йдеться в повідомленні прес-служби відділу комунікації поліції Києва у Facebook.

Як повідомляється, у результаті вибуху у будівлі вилетіли двері, вибуховою хвилею пошкоджено вікна та фасад. Від вибуху ніхто не постраждав. На місце виїхали слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Так, за попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використовувати гранату.

Поліція з'ясовує подробиці події та причетних до цього людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва, на вулиці Володимирській, неподалік від Національного музею історії України і лише в декількох метрах від старої липи Києва (Петра Могили) стався вибух. Невідомі здійснили постріл з гранатомета в приміщення ресторану Лео. Зазначено, що в результаті детонації виникло загоряння, через що вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану. Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС.