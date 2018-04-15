У Львові у "Тюрмі на Лонцького" демонструють молитовник УГКЦ першої половини XX століття

Збірка молитов, що походить зі села Добростани Яворівського району Львівської області, поповнила фонди Національного музею-меморіалу у Страсний четвер – її із своєї фотоколекції «Тюрмі на Лонцького» подарував львів’янин Ігор Садовий.

«Власне, спосіб відтворення та історія побутування і становлять цінність цього артефакта як експоната для музею пам’яті жертв тоталітарних режимів, – говорить зберігач фондів Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Ірина Єзерська. – Адже цей 236-сторінковий молитовник невеличкого формату є чорно-білою фотокопією греко-католицького молитовника міжвоєнного періоду першої половини XX століття».

Оправлена у чорну палітурку із блакитним кантом фотокопія молитвослова, видрукуваного церковнослов’янською мовою в сучасній українській транслітерації, з’явилася у часи, коли греко-католицька церква після псевдособору 1946 року була під забороною радянської влади, а відверта демонстрація приналежності до підпільної церкви та дотримання традицій УГКЦ переслідувалося. Однак віряни, котрі не зрадили віри батьків, відвідували Богослужіння та долучалися до Таїнств потайки.

«Той період в історії УГКЦ називають ще катакомбним, і тривав він до 1989 року, коли Церква вийшла з підпілля, – розповідає науковець. – Ризикували не лише підпільні священики, а й миряни, які брали участь у Богослужіннях. Тому навіть освячення великодніх кошиків відбувалося здебільшого вночі».

Щодо церковної літератури, то її також виготовляли та розповсюджували таємно. Для тиражування домашніх образів та молитовників часто обирали фотоспосіб, оскільки фотопапір та реактиви були доступні в продажу та їх не обліковувала влада, як, наприклад, шрифти друкарських машинок та літографські камені.

«Отже, новий експонат Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» є символом нескореності, сили віри і вміння знаходити шляхи вистояти і зберегти свої традиції та ідентичність у темні часи», – вважає Ірина Єзерська.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів