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У Малі бойовики атакували базу ООН

15 квітня, 2018 - 10:21
Фото AFP

Внаслідок нападу бойовиків на базу ООН у Малі загинув один миротворець, ще 10 дістали поранення. Про це йдеться у повідомленні на офіційній Twitter-сторінці миротворчої операції ООН в Малі, передає "Укрінформ".

"MINUSMA підтверджує, що на її базу у місті Тімбукту було здіснений напад із застосуванням начиненого вибухівкою автомобіля та мінометів. Відбувся обмін вогнем. Наразі ситуація вже перебуває під контролем", - повідомили у місії ООН.

У наступному повідомленні зазначається, що внаслідок нападу загинув один миротворець і ще десятеро дістали поранення.

Водночас, за даними ЗМІ, бойовики напали також і на французьку військову базу, при чому зробили це, перевдягнувшись у миротворців.

"Терористи, одягнуті в блакитні шоломи на двох автомобілях, начинених вибухівкою, та з розпізнавальними знаками армії Малі і ООН, спробували прорватися у ці табори", - посилається Reuters на заяву уряду Малі.

Міжнародна миротворча операція у Малі є найкривавішою в історії ООН. Станом на кінець березня у цій країні загинуло 162 миротворці, хоча місія триває 5 років.

Джерело: Укрінформ

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