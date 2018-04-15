У Міносвіти презентували "технологічну" українську школу

У Міністерстві освіти України представили сучасні меблі, обладнання та інноваційні рішення для освітнього простору. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Парти і стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори і малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа", - повідомив Гройсман.

Він зазначив, що в Міносвіти презентували інноваційні рішення для освітнього простору.

"Тут все яскраве і технологічне, навчання тісно переплетено з грою. Впевнений, що дітям сподобається, особисто я в захваті", - зазначив прем'єр.