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У Міносвіти презентували "технологічну" українську школу

15 квітня, 2018 - 13:24
Фото "Моя Вінниця"

У Міністерстві освіти України представили сучасні меблі, обладнання та інноваційні рішення для освітнього простору. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Парти і стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори і малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа", - повідомив Гройсман.

Він зазначив, що в Міносвіти презентували інноваційні рішення для освітнього простору.

"Тут все яскраве і технологічне, навчання тісно переплетено з грою. Впевнений, що дітям сподобається, особисто я в захваті", - зазначив прем'єр.

Джерело: День

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