У РФ загинув журналіст, який першим розповів про втрати "Вагнера" у Сирії

У неділю, 15 квітня 2018 року, в Росії помер відомий журналіст Максим Бородін, який першим написав про смерть "вагнеровців"

Чоловік помер в Єкатеринбурзі, не приходячи до тями після загадкового падіння з вікна, передає МБХ Медіа.

13 квітня Бородін випав з вікна свого помешкання на 5-му поверсі. Він отримав важкі травми і впав в кому. Його було ушпиталено у міській лікарні.

Головний редактор уральського РІА "Новий день", в якому працював Бородін, Поліна Румянцева наразі утримується від коментарів щодо причин його смерті.

"Щоб зрозуміти, що сталося, потрібно отримати доступ в квартиру, ми займаємося цим. Якщо з'явиться хоча б якийсь натяк на кримінал, ми всіх повідомимо", - сказала вона.

За словами Румянцевої, для самогубства Бородіна не було жодних підстав.

Бородін був серед журналістів, які розповіли про загибель бійців "ПВК Вагнера" ​​з Азбесту в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції 7 лютого.