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У Румунії через заворушення на футбольному матчі затримали 50 людей

15 квітня, 2018 - 19:35
Фото: NewsweekRomania

У Румунії поліція затримала понад 50 осіб через заворушення під час футбольного матчу між командами систем бухарестських клубів "Стяуа" і "Рапід".

Про це повідомляє місцевий портал Liber Tatea.

"Затриманим загрожують штрафи", - повідомив виданню представник поліції.

За даними порталу, для усунення заворушень поліцейським доводилося застосовувати сльозогінний газ.

Як повідомляється, матч завершився перемогою клубу "Рапід" із рахунком 3:1, всього на стадіоні було близько 36 тисяч глядачів.

Наголошується, що заворушення на трибунах почалися на 25-ій хвилині матчу. Після цього зустріч переривалася кілька разів.

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