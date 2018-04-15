У Румунії через заворушення на футбольному матчі затримали 50 людей

У Румунії поліція затримала понад 50 осіб через заворушення під час футбольного матчу між командами систем бухарестських клубів "Стяуа" і "Рапід".

Про це повідомляє місцевий портал Liber Tatea.

"Затриманим загрожують штрафи", - повідомив виданню представник поліції.

За даними порталу, для усунення заворушень поліцейським доводилося застосовувати сльозогінний газ.

Як повідомляється, матч завершився перемогою клубу "Рапід" із рахунком 3:1, всього на стадіоні було близько 36 тисяч глядачів.

Наголошується, що заворушення на трибунах почалися на 25-ій хвилині матчу. Після цього зустріч переривалася кілька разів.