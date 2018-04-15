У Швеції створили першу в світі дорогу, яка заряджає електромобілі на ходу

У рамках проекту eRoadArlanda в Швеції відкрита перша в світі електрифікована дорога, на якій в процесі руху можна заряджати комерційні та легкові електромобілі.

При будівництві eRoadArlanda використані високоефективні технології та рішення, які дозволяють електрифікувати будь-яку дорогу громадського користування, передає Рубрика.

На 2-кілометровій ділянці громадської дороги 893 між вантажним терміналом Арланда і логістичноїю зоною Россерсберга поблизу Стокгольма були встановлені відбійники-тролеї.

Від них електрика передається на електромобілі за допомогою особливих рухомих струмознімачів, які визначають місце розташування тролів і до тих пір, поки транспортний засіб знаходиться над ними, перебувають в робочому (розкритому) положенні.

На електрифікованій дорозі будуть використовуватися особливі електровантажівки, розроблені в рамках проекту eRoadArlanda.

Яким чином буде відбуватися зарядка серійних комерційних і легкових електромобілів, не повідомляється.