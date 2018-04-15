У США запустили важку ракету-носій Atlas V з апаратами військового призначення

У США з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида американська компанія United Launch Alliance (ULA) в суботу, 14 квітня, здійснила запуск важкої ракети-носія Atlas V з двома апаратами військового призначення. Про це поінформувала компанія на своєму сайті.

CBAS призначений для нарощування можливостей існуючого угруповання американських військових супутників зв'язку.

За інформацією ULA, апарат сконструйований для послідовної передачі даних через ретрансляційну лінію зв'язку таких супутників. EAGLE, за словами компанії, являє собою експериментальну платформу, призначену для демонстрації маневреності космічного апарату, здатного виводити до шести різних вантажів на геостаціонарну орбіту. Цей апарат оснащений технологічними напрацюваннями, покликаними знаходити аномальні явища в космосі і складати характеристику потенційних зіткнень з малими космічними тілами.

У повідомленні зазначається, що це вже 77-й пуск Atlas V із 2002 року.