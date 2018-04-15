Українська гімнастка виборола "срібло" на етапі Кубка світу

Українська художня гімнастка Влада Нікольченко виборола срібну медаль у фінальних змаганнях з булавами на етапі Кубка світу в італійському Пезаро.

Про це передає УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Українська гімнастка отримала за виступ з булавами 18,45 балу та посіла другу сходинку на п'єдесталі. Золото виборола ізраїльська спортсменка Ліной Ашрам (19,35). Бронза - у болгарки Катрін Тасєвої (18,25).

Титуловані російські гімнастки Діна та Аріна Аверіна посіли лише четверте і п'яте місце відповідно.

Зазначимо, українка Нікольченко на Кубку світу в Пезаро посіла у багатоборстві 13-е місце та кваліфікувалася у два фінали з чотирьох - з м'ячем та булавами. У фінальних вправах з м'ячем гімнастка посіла останнє, восьме місце з оцінкою 16,0.