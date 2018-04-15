Українська короткометражка тріумфувала на кінофестивалі у Румунії

Короткометражна стрічка "Дякую", виготовлена на замовлення Міністерства інформаційної політики України, перемогла у номінації "найкращий монтаж" на щомісячному міжнародному фестивалі Short to the point (Румунія).

Про це повідомляє прес-служба МІП.

"Перемога стрічки "Дякую" - це ще один невеличкий крок, який доводить, що Україна цікава світові. Переконаний, що це лише початок у великій кампанії промоції України у світі. Це можливо завдяки об’єднанню влади і суспільства. Дякую творчій групі і сподіваюсь, що завдяки спільній роботі МІП та МЗС цю стрічку побачать мільйони людей", - зазначив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Як повідомила радник міністра Марина Соботюк, стрічка "Дякую" пройшла офіційний відбір на міжнародні фестивалі у Токіо (Tokyo Lift-Off Film Festival 2018) та Ризі (International Tourism Film Festival "Tourfilm Riga"). Загалом фільм подано на 100 фестивалів по всьому світу.

Короткометражна стрічка "Дякую" показує Україну очима японського туриста як цікаву, гостинну, самобутню країну із захоплюючими пейзажами та багатою історією. Стрічку зняла Best Friends Film на замовлення МІП. "Дякую" вже презентували в Токіо, Києві, Харкові та Острозі.