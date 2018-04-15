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Уряд готує санкції проти компаній-будівельників Керченського мосту

15 квітня, 2018 - 18:30
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Міністерство інфраструктури України відстежує всі компанії, що працюють на об’єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає "Крим.Реалії ТВ".

"Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об’єкті і включаємо їх до списку санкцій. Інформуємо також й інші держави, союзників України щодо включення компаній у чорний список. Що стосується самої техніки, тут питання інше. Якщо це були прямі контакти, ми реагуємо. А якщо були закупівлі з третіх-четвертих рук, реагувати складніше, оскільки це не був прямий контакт із виробником", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що ЗСУ стали однією з найбільш ефективних армій в Європі.

Джерело: Радіо Свобода

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