Уряд М’янми після репресій оголосив про початок репатріації рохінджа

Уряд М’янми заявив про репатріацію першої родини мусульман рохінджа, які втекли до сусідньої Бангладеш, щоб врятуватися від жорстоких репресій з боку силовиків. Як повідомляє агентство AFP, всього з М’янми до Бангладеш втекли 700 тисяч рохінджа, передає Радіо "Свобода".

Правозахисники розкритикували дії влади, стверджуючи, що оголошена "репатріація" є пропагандистською операцією, яка не враховує загрозу безпеці та життю мусульман.

Мусульмани рохінджа, які є етнічно-релігійною меншиною у М’янмі, зазнали в серпні 2017 року жорстокої кампанії репресій і насильства з боку влади. ООН засудила М'янму, заявивши, що утиски рохінджа за своєю жорстокістю можуть кваліфікуватися як етнічні чистки. Влада М’янми відкинула ці звинувачення, заявивши, що військові проводили операцію проти озброєних повстанців.

Нобелівський лауреат Аун Сан Су Чжі, яка належить до числа керівників М’янми, у вересні 2017 вперше виступила в зв’язку зі втечею сотень тисяч мусульман до сусідньої Бангладеш. Вона засудила порушення прав людини і пообіцяла, що винні будуть притягнуті до суду.

Бангладеш і М’янма оголосили на початку року про репатріацію біженців, проте виконання цього плану кілька разів відкладалося.