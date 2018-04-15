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Вчені США створили чіп, який стежить за кількістю спожитого алкоголю

15 квітня, 2018 - 21:05
Фото New Atlas

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробили чутливий до алкоголю чіп, який можна імплантувати під шкіру.

Чіп містить три датчика. Основний з них покритий алкоголь-оксидазою – ферментом, який набирає реакцію зі спиртом для отримання побічного продукту, який може бути виявлений електрохімічним шляхом, передає Рубрика.

Два інших датчики вимірюють фонові сигнали і рівні рН, збільшуючи точність показань.

Сигнали зчитуються за допомогою портативного пристрою, наприклад, смарт-годин, які носять поруч з місцем розташування чіпа. Годинники посилають радіовипромінювання на мікросхему, яка відображає його назад в модифікованій формі. Спосіб зміни сигналів вкаже на те, скільки алкоголю в крові пацієнта.

Чіп використовує дуже мало енергії, витягуючи її з радіочастотних сигналів годин. На один вимір йде всього три секунди. Протягом дня аналіз може відбуватися автоматично через задані інтервали часу.

Технологію вже тестували в установці, що складається з розведеної сироватки людської крові під шаром свинячої шкіри. Незабаром її випробують на живих тварин.

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