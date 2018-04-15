Висновок Єврокомісії: Туреччина не готова до вступу в ЄС

Європейська комісія вважає незадовільним ступінь готовності Туреччини до вступу в Євросоюзу.

Про це повідомляє німецьке видання Welt з посиланням на доповідь Єврокомісії щодо приєднання Туреччини до ЄС, передає Громадське.

На думку ЄС, країна стикається із серйозним «регресом в області верховенства права, свободи вираження думки і незалежності судових органів».

«Туреччина зробила великі кроки від ЄС», — йдеться у доповіді, яка за даними Welt, буде оприлюднена 17 квітня.

Експерти ЄС вважають, що у нинішніх умовах не планується відкривати нові етапи переговорів про вступ Туреччини до ЄС.

«Перш за все, Туреччині необхідно припинити нинішню негативну тенденцію в області верховенства права та основних прав. Це слід почати із скасування надзвичайного стану», — йдеться у повідомленні.

Крім того, турецькій владі радять розглянути питання про ослаблення «ефективного поділу влади в політичній системі», а також розширення співпраці з Радою Європи.

В цілому Комісія ЄС назвала уряд в Анкарі як «серйозний рецидив у сферах правосуддя, реформи державного управління, основних прав і свободи вираження».