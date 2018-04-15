The Washington Post показала супутникові знімки об'єктів у Сирії після ракетних ударів

The Washington Post та компанія Digital Globe представили супутникові знімки, на яких показано, як виглядали об'єкти в Сирії до і після військової операції. Про це пише The Washington Post.

Ракети коаліції потрапили у Центр досліджень та розробок у Барзасі, за межами Дамаску. За попередньою оцінкою - випустивши у вказану ціль 76 ракет та "надовго вивівши з ладу сирійську можливість до відновлення створення хімічної зброї".

Друга та третя ціль була розташована неподалік від міста Хомс, а саме хімічний комплекс Хімса Сіншар. За словами американських військових, він був "знищений повністю".

"Ми розгорнули 105 одиниць зброї, які будуть здійснювати вплив на розвиток та використання хімічної зброї сирійцями", - сказав генерал-лейтенант морської піхоти, керівник Об’єднаного штабу Кеннет Ф. Маккензі. Він назвав об’єкти основними складовими інфраструктури хімічної війни режиму.

Про об’єкт, який був атакований за межами Хомса, відомо менше. Військові США описали його як комплекс хімічної зброї Хімса Шіншара.

Нагадаємо, США, Франція та Велика Британія розповсюдили свій проект резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії.