ЄС не може просто взяти і синхронізувати зі США санкції проти РФ, - депутат ЄП

Посилення санкцій проти РФ має бути спочатку узгоджене серед усіх держав членів ЄС. Про це заявив депутат Європейського парламенту від Німеччини Йоахім Шустер, коментуючи можливість синхронізації санкцій ЄС щодо Росії з США, які нещодавно, зокрема, ввели санкції проти російських олігархів, передає УНН.

"Ми маємо спільні санкції проти Росії і, якщо це необхідно, ми їх збільшимо. Але, з іншого боку, нам потрібні контакти з Росією. Так, ми маємо спільні санкції. І ми полегшимо ці санкції, лише коли буде прогрес щодо миру на сході України. Отже, я вважаю, зараз з цим немає проблеми. Проблема є у тому, що ефект від санкцій не надто високий, тому що, і це завжди проблема економічних санкцій, вони мають ефект через довший час", - зазначив Шустер.

"Проблема в тому, які санкції ми маємо посилювати. Що це мають бути за санкції, які вразять Володимира Путіна (президент РФ)? Отже, ми маємо мати сильну спільну позицію всіх західних держав, що ми не приймаємо політику Володимира Путіна. Але, питання в тому, які нові санкції є необхідними, з точки зору вашого Президента, чи президента Трампа - це те питання, яке ми маємо обговорити. І ми маємо зрозуміти, погоджуємось ми з ними чи ні. Наразі у нас є спільні санкції, і ми не збираємось їх зменшувати. Нові санкції - у будь-якому разі ми маємо їх обговорити", - сказав він.

Євродепутат зауважив, що ЄС не може просто взяти і синхронізувати санкції - дискусії має провести окремо кожна з країн-членів.

"Ми маємо провести дискусії в усіх країнах-членах ЄС, і ми спробуємо прийти до спільної позиції - як ви бачили у справі Скрипаля, але все ж має бути дискусія, справа за справою - це і є реалії ЄС", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко заявив, що для зміни поведінки Росії потрібно забезпечити максимальний ефект від санкцій. З його слів, це можливо лише тоді, коли ЄС наслідує приклад США і весь світ синхронізує зі Штатами свої санкції, особливо в фінансовій сфері.