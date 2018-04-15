Юніорська збірна України здобула перемогу над командою Австрії на ЧС з хокею в Києві

Юніорська збірна України (U18, вік гравців - до 18-ти років) здобула 15 квітня вольову перемогу над командою Австрії у своему другому матчі хокейного чемпіонату світу у дивізіоні 1В, що триває у Києві - 5:3 (1:1, 1:2, 3:0). Шайби на майданчику столичного Палацу спорту у ворота фаворитів турніру закинули: Дмитро Даниленко (10-та хвилина), Гліб Кривошапкін (22, 56), Фелікс Морозов (56) та Артем Матейченко (60) - у складі українців; Адем Кандемір (17), Луїс Лінднер (21) та Марко Россі (31) - у австрійців, повідомляє "Укрінформ".

У неділю, 15 квітня, на чемпіонаті також пройдуть поєдинки Японія - Румунія та Угорщина - Італія.

Нагадаємо, що вчора наша команда мінімально поступилася японцям - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). 17 квітня підопічні Олега Ігнатьєва зіграють з угорцями.

Становище команд на цю годину: Угорщина - 3 очки (після 1 гри), Україна - 3 (2), Японія - 3 (1), Австрія - 3 (2), Італія - 0 (1), Румунія - 0 (1).

Додамо, що команда-переможниця турніру підвищиться у класі і виступатиме у дивізіоні 1А. Збірна, що посяде останнє місце, опуститься до дивізіону 2A.