За день бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ

З початку доби російсько-терористичні угруповання 24 рази обстріляли позиції українських підрозділів на Донбасі, втрат серед військових немає. П

Про це на своїй повідомляє прес-центр штабу АТО.

“Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 24 обстріли українських опорних пунктів. Агресор продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння... Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зокрема на донецькому напрямку зі 120 та 82-мм мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя. Крім цього, з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляні захисники Пісків, а з гранатометів та стрілецької зброї — укріплення під Водяним, Павлополем та Авдіївкою. Також під гранатометний вогонь потрапили оборонці Шахти “Бутівка”, а поблизу Новотроїцького - вівся снайперський вогонь.

На луганському напрямку агресор застосував заборонені 120 та 82-мм міномети по оборонцях Луганського та Світлодарська. Крім цього, з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по наших позиціях поблизу Новолуганського, а також з озброєння БМП - під Луганським і Троїцьким.