За фактом вибуху біля "Київенерго" поліція відкрила провадження

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху біля будівлі "Київенерго". Про це у неділю, 13 квітня, повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві.

"За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення передбачено до десяти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, о 00:40 у чергову частину надійшла інформація про вибух на пр. Перемоги, 93 біля будівлі "Київенерго". Поліцейські виїхали на виклик і встановили: внаслідок події ніхто не постраждав, натомість у результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад. За попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використати гранату.