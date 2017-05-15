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Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

Бойовики ІД знищили стародавні статуї у Сирії

15 травня, 2017 - 09:24
Фото із вільних джерел, ілюстративне

На сході Сирії внаслідок вандалізму бойовиків ІД пошкоджені стародавні статуї в районі античного міста Дура-Европос. Про це стало відомо після опублікування ними відео, що підтверджує скоєне, у мережі Інтернет, передає РБК-Україна.

Так, археологічний пам'ятник Дура-Европос, де відбулося знищення стародавніх статуй, знаходиться неподалік від сучасного міста Дейр-ез-Зор. Зараз там тривають бої урядової армії з ісламістами. Повідомляється, що бойовики зруйнували древні артефакти з допомогою кувалд. Бойовики ІД  після захоплення античного міста Пальміра в 2015 році, зруйнували ряд археологічних пам'яток. Серед них стародавні храми Бела і Баалшамина, і Тріумфальну арку.

Як повідомлялося раніше, Іран буде надавати військових радників в Сирію стільки, скільки необхідно для підтримки сил президента Башара аль-Асада. Іран надає військову підтримку військам Асада з 2012 року, але спочатку публічно не коментував свою роль. Втім, в міру збільшення військової підтримки і втрат серед іранських військових, офіційні особи країни стали говорити більш відкрито.

Нагадаємо, армія Асада відбила в ІД авіабазу у провінції Алеппо.

Джерело: РБК-Україна
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