Бойовики ІД знищили стародавні статуї у Сирії

На сході Сирії внаслідок вандалізму бойовиків ІД пошкоджені стародавні статуї в районі античного міста Дура-Европос. Про це стало відомо після опублікування ними відео, що підтверджує скоєне, у мережі Інтернет, передає РБК-Україна.

Так, археологічний пам'ятник Дура-Европос, де відбулося знищення стародавніх статуй, знаходиться неподалік від сучасного міста Дейр-ез-Зор. Зараз там тривають бої урядової армії з ісламістами. Повідомляється, що бойовики зруйнували древні артефакти з допомогою кувалд. Бойовики ІД після захоплення античного міста Пальміра в 2015 році, зруйнували ряд археологічних пам'яток. Серед них стародавні храми Бела і Баалшамина, і Тріумфальну арку.

Як повідомлялося раніше, Іран буде надавати військових радників в Сирію стільки, скільки необхідно для підтримки сил президента Башара аль-Асада. Іран надає військову підтримку військам Асада з 2012 року, але спочатку публічно не коментував свою роль. Втім, в міру збільшення військової підтримки і втрат серед іранських військових, офіційні особи країни стали говорити більш відкрито.

Нагадаємо, армія Асада відбила в ІД авіабазу у провінції Алеппо.