Бойовики на Донбасі мали наказ перешкоджати спостерігачам, - ОБСЄ

Бойовикам контрольованої РФ “ДНР-ЛНР” роздали інструкції щодо здійснення перешкоджання місії ОБСЄ. Про це з посиланням на звіт місії повідомляє BBC- Україна.

"У своїй штаб-квартирі в підконтрольному уряду (України) Соледарі СЦКК передав СММ копію частини пам'ятки, яка, за словами представника збройних сил Російської Федерації, була видана старшими за рангом членами "ДНР" персоналу на постах та блокпостах, розташованих у непідконтрольних уряду районах Донецької області", - вказано у звіті місії.

Так, згідно з документом, членам "ДНР" наказано зупиняти патрулі СММ і не дозволяти спостерігачам проїзд, якщо вони пересуваються "незапланованими маршрутами". Також бойовикам рекомендують не вступати у дискусії з членами патруля СММ і не відповідати на їхні запитання, додали в ОБСЄ.

Нагадаємо, 23 квітня на Луганщині підірвалась машина СММ ОБСЄ. Загинув один спостерігач, ще двоє поранені. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.