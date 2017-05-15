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Британський 101-річний ветеран зробив затяжний стрибок з парашутом з благодійною метою (відео)

15 травня, 2017 - 13:24
Фото: telegraph.co.uk

Британський ветеран Брайсон Хейс, який брав участь у висадці військ союзників у Нормандії в червні 1944 року, став найстарішим скайдайвером в світі, зробивши затяжний стрибок з парашутом з благодійною метою, передає The Guardian.

Повідомляється, що чоловікові зараз 101 рік і 38 днів. Він побив рекорд, що належав канадцеві Арману Жандра, який скоїв у 2013 році подібний стрибок у віці 101 року і трьох днів.

Хейс стрибнув у неділю з парашутом з висоти понад 5 тисяч метрів разом з представниками трьох поколінь своєї родини в англійському південно-західному графстві Девон.

Після приземлення Хейс заявив, що "відчуває себе на вершині блаженства" і з нетерпінням чекає наступних стрибків.

Всі кошти від освітлення його стрибка декількома телевізійними компаніями надійдуть в благодійну організацію Королівський британський легіон, який підтримує ветеранів британських повітряних сил.

Нагадаємо, у Будинку актора, в рамках виставки «Воїни малюють мир», відбувся аукціон картин українських військових, які пройшли психологічну реабілітацію в проекті  Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Творча Криївка».

Джерело: УНН
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