Центр НАТО проводить саміт із протидії втручання РФ у вибори

Фахівці з безпеки з 27 країн світу, зокрема, Великої Британії та США, у понеділок зібралися у Празі на п’ятиденний саміт, у центрі уваги якого - протидія ймовірного втручання Росії у вибори, повідомляє The Guardian.

"МВС Чехії проводить п’ятиденний саміт, який організував спеціальний центр стратегічних комунікацій альянсу Stratcom, щоб переконати окремі держави і ЄС в цілому убезпечити електоральні процеси на тлі зростаючих побоювань, що уряд Путіна може піти на втручання", - ідеться в публікації.

Видання відзначає, що саміт відбувається незадовго до виборів у кількох європейських країнах, зокрема, у Великій Британії, Німеччині та Чехії.

"Зараз західні країни почали ставитися до цього більш серйозно, оскільки вони бачать, що це зачіпає їх самих, а не тільки Україну і країни Балтії", - заявив Якуб Янда з дослідницького центру European Values, одного з організаторів саміту.

Організатори конференції закликають країни Заходу вжити заходів, в тому числі законодавчих, з огляду на те, що їхні демократичні системи та суверенітет може бути під загрозою зовнішнього втручання.