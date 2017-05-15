До кінця літа українці отримають компенсацію за економію субсидій, - Розенко

Українці отримають компенсацію за економію субсидій у період із 1 липня до 1 вересня

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"Всі необхідні ресурси для фінансування цієї програми є. З 1 липня до 1 вересня мають бути здійснені абсолютно всі виплати", - написав Розенко.

Так, до 1 червня газо- та електропостачальні організації мають подати списки громадян, які не використали в повному обсязі призначену субсидію та мають економію. до 1 липня місцеві органи соцзахисту населення мають повідомити всіх цих громадян про право на отримання монетизованої виплати.

Виплати нараховуватимуть із розрахунку вартості 100 кубометрів газу або 150 квт/год електроенергії, сума відшкодування складатиме близько 700 грн.

Таку компенсацію, за підрахунками уряду, зможуть отримати до 1,5 млн українських родин.

Нагадаємо, раніше Розенко заявив, що пенсійна реформа, яку розробляє Кабінет міністрів, не передбачає підвищення пенсійного віку.