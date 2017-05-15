На тлі затримки із затвердженням фінансової допомоги від міжнародних кредиторів економіка Греції знову вступила у фазу рецесії.

Падіння зафіксовано у перші три місяці року, повідомляє Euronews.

У період з січня по березень ВВП Греції знизився на 0,1%у порівнянні з останніми трьома місяцями минулого року, коли ВВП скоротився на 1,2%.

"Слабкість, зафіксована у четвертому кварталі, продовжується, але у більш спокійному темпі", - заявив економіст Національного банку Нікос Маггінас.

У четвер у грецькому парламенті має відбутися голосування стосовно посилення заходів економії. Уряд очікує на схвалення законопроектів, що має відкрити шлях Греції до отримання нового траншу фінансової допомоги.