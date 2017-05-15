ФРН може відкликати своїх солдатів із турецької бази Інджирлік, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Берлін може перекинути своїх солдатів в іншу країну, якщо Анкара не дозволить членам комітету оборони німецького парламенту відвідати військовослужбовців, які на даний час служать в місії НАТО на турецькій авіабазі Інджирлік, передає Радіо Свобода.

Сьогодні, 15 травня вона заявила, що для законодавців вкрай важливо мати можливість відвідати понад 250 військовослужбовців, які перебувають на авіабазі в Туреччині, де вони беруть участь у місії НАТО, яка протидіє угрупованню «Ісламська держава» в Сирії.

«Ми будемо продовжувати переговори з Туреччиною, але паралельно нам доведеться досліджувати інші способи виконання нашого мандата… Це означає, що потрібно шукати альтернативи Інджирліку, і одна з альтернатив – Йорданія», – сказала Меркель.

Канцлер Німеччини назвала «неприємною» ситуацію із забороною допуску німецьких парламентаріїв на турецьку авіабазу, де несуть службу німецькі військові.

Минулого місяця Меркель заявила, що останні дії Туреччини, зокрема, референдум про внесення поправок до конституції, що передбачають розширення повноважень президента країни Реджепа Таїпа Ердоґана, серйозно ускладнили відносини між Європейським союзом і Анкарою.

Відносини між Німеччиною і Туреччиною погіршилися через суперечки, пов’язані з невдалим переворотом у липні і подальшим переслідування в Туреччині обвинувачених у змові.