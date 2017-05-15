ФСБ проштовхує завербованих агентів до лав українських патріотичних організацій, - Грицак

Російська ФСБ проводить ряд заходів щодо вербування представників українських патріотичних організацій. Крім того, російська спецслужба проводить зовнішні роботи щодо проникнення своєї агентури до лав вищезгаданих організацій. Метою введення агентури є використання в подальшому їх особового складу під час організації різного роду провокацій. Про це під час брифінгу повідомив глава СБУ Василь Грицак, передає Укрінформ.

“Спецслужби ворожої нам країни використовують такий метод як вербування із числа патріотично налаштованих громадян своїх агентів. Інший варіант — це введення своїх джерел у патріотичне середовище”, - сказав він.

Голова СБУ підкреслив, що ця робота російських спецслужб є системною: “Ми бачимо цілу систему. Це не є поодинокі випадки в якомусь конкретному місці чи якась акція, присвячена конкретній події. Ми бачимо системну роботу цих спецслужб”.

За словами Грицака, один з ініціаторів "протестних" акцій на території України є лідером української праворадикальної організації "Наждак", це Микола Дульський, який зараз переховується у Москві.

При цьому, голова СБУ вказав на те, що це стосується усіх представників "Наждака" та закликав українських патріотів бути пильними.

Нагадаємо, раніше ФСБ намагалася завербувати жителя Луганської області.