Глави МЗС країн ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що глави зовнішньополітичних відомств країн ЄС під час зустрічі з ним заявляли про підтримку продовження тиску на РФ і продовження санкцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відбулася дуже змістовна зустріч із міністрами закордонних справ Європейського Союзу. Дуже змістовна, тому що ми встигли обговорити і питання безпеки з дуже потужними мессиджами щодо України, підтримки і продовження тиску на Росію. Усі присутні на зустрічі чітко підтримали необхідність продовження послідовного тиску і, звісно, продовження санкцій", - розповів Клімкін.

"Ми говорили про те, яким чином ми маємо відреагувати на останні дії Росії в окупованому Донбасі, ми говорили про те, яким чином ми маємо реагувати на останнє погіршення ситуації з безпекою, на загибель мирних громадян", - додав він.

Клімкін зазначив, що підтримка ЄС "була і залишається фундаментальною для того, щоб Україна могла відбутися як європейська і демократична держава", і дії ЄС у плані тиску на РФ у частині продовження санкцій дуже важливі.

Востаннє ЄС продовжив економічні санкції проти РФ у грудні минулого року.

Нагадаємо, що Меджліс збирає підписи під зверненням проти окупації Криму.