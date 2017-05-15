Голова Китаю закликав світ відмовитися від політики протекціонізму

Голова КНР Сі Цзіньпін звернувся до урядів із закликом домагатися "більшої відкритості і співпраці" і "відмовитися від протекціонізму" задля глобального економічного зростання. Про це китайський лідер заявив 15 травня в Пекіні на форумі "Один пояс, один шлях", учасниками якого є представники 29 країн Азії, Європи та Африки.

"У світі зростання, взаємозалежності і викликів жодна країна не може давати раду цим викликам або вирішувати світові проблеми самотужки", – сказав Сі, передає Радіо Свобода.

У свою чергу, Сі Цзіньпін пообіцяв виділити додатково 124 мільярди доларів на реалізацію торговельної ініціативи Китаю, який прагне сполучити країну з Африкою, Азією і Європою через мережу портів, залізниць, автошляхів і промислових парків.

Пекін нині декларує себе захисником вільної торгівлі в час, коли президент США Дональд Трамп поставив під сумнів вигоду від торговельних угод із іншими країнами.

Нагадаємо, Китай виступає проти запуску Північною Кореєю балістичних ракет усупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.