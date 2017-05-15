Гройсман під час візиту до Ізраїлю обговорить співпрацю у галузі високих технологій

Сьогодні прем’єр Володимир Гройсман розпочав офіційних візит до Ізраїлю, у межах якого обговорить запровадження в Україні передового ізраїльського досвіду в сфері агровиробництва та реформи системи охорони здоров’я, а також налагодження співпраці у галузі високих технологій. Переговори проведуть з лідерами держави та представниками бізнесу, про це повідомили на Урядовому порталі.

Володимир Гройсман зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином та спікером Кнесету Юелем Едельштейном. Також Прем’єр-міністр зустрінеться з Міністром сільського господарства Ізраїлю Урі Аріелєм та відвідає Науково-дослідний центр Міністерства сільського господарства та розвитку сільських території «Волкані».

За результатами переговорів буде підписана низка двосторонніх документів – Меморандум про співробітництво між міністерствами охорони здоров’я України та Ізраїлю, Меморандум про обмін статистичними даними між митними адміністраціями України та Держави Ізраїль. Крім того - Спільну Декларацію між КМУ та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, а також Імплементаційний протокол до Угоди між Урядом Держави Ізраїль та Кабінетом Міністрів України про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль.

Також запланована зустріч Прем’єр-міністра України з діловими колами, керівництвом Центру «Тева» та керівниками провідних ізраїльських компаній у сфері біомедичної інженерії та представниками української громади Ізраїлю.

Нагадаємо, нещодавно Гройсман пообіцяв підвищити пенсії з першого жовтня.