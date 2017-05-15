Китайська корпорація відремонтує Шулявський міст

Україна та Китайська корпорація доріг і мостів домовилися про реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві та будівництво мосту біля Кременчука. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів після зустрічі у Пекіні.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, пан Кубів відзначив гідну підготовку проектних пропозицій з боку Китаю на загальну суму $400 млн.

"Пропоную Вам завершити підготовчі роботи щодо цих проектів не пізніше вересня, щоб після цього можна було перейти до укладення кредитних угод та договору на виконання робіт з корпорацією", - відзначив Степан Кубів.

Він додав, що створять робочу групу для комплексного опрацювання цих інвестпроектів, до якої увійдуть представники Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінфіну та Укравтодору.

Нагадаємо, 27 лютого у Києві обвалилася частина Шулявського мосту. Зачепило одну машину, серед людей постраждалих немає.