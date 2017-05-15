Луценко прозвітує перед ВР про рік своєї роботи на посаді Генпрокурора

У Верховній раді завтра слухатимуть звіт Генерального прокурора юрія Луценко про рік його діяльності на посаді. Таку заяву зробив під час засідання погоджувальної ради голова фракції БПП Артур Герасимов, передає УНН.

“Завтра Генеральний прокурор має звітувати в парламенті,” — сказав А. Герасимов.

При цьому він нагадав, що ГПУ вдалося повернути до бюджету кошти, вкрадені командою екс-президента України Віктора Януковича.

“БПП підтримує ініціативу Президента України та Генерального прокурора спрямувати ці кошти (повернуті гроші команди В.Януковича — ред.) на зміцнення обороноздатності держави та інфраструктурні проекти,” — сказав А.Герасимов.

Крім того за його словами частина коштів має бути витрачена на потреби дітей загиблих українських військових в АТО.

“Ми зобов’язані це законодавчо закріпити,” — підкреслив А.Герасимов.

Крім того він закликав профільний комітет парламенту на поточному пленарному тижні розглянути законопроект про внесення змін до КПК щодо внесення відомостей до ЄРДР та підстав закриття кримінального провадження 6220.

“Я прошу не політизувати це питання, а провести фахову, професійну дискусію в комітеті,” — додав А.Герасимов.

Нагадаємо, вчора Порошенко порадив Луценку прозвітувати про рік роботи на своїй посаді.