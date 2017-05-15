Макрон офіційно призначив нового прем’єр-міністра

Новий президент Франції Еммануель Макрон призначив прем'єр-міністра країни. Ним, як і очікувалося, став 46-річний мер Гавра, республіканець Едуар Філіп.
Про це оголосив в ефірі телеканалу BFM.
Ім’я нового прем’єра оголосив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер.
Заява була короткою - він лише оголосив рішення про призначення Філіпа прем'єром. Склад уряду оголосять завтра.
Важливо, що новий прем'єр не буде представником соціалістів (сам Макрон, як відомо, працював в уряді, сформованому соцпартією). Едуард Філіп є членом партії Республіканці і, як очікується, зможе залучити до роботи уряду відомих політиків-консерваторів.
Нагадаємо, що Макрон проведе свою першу офіційну зустріч з Меркель.
Джерело: День