Макрон проведе свою першу офіційну зустріч з Меркель

Новообраний президент Франції Еммануель Макрон, приступивши сьогодні до виконання своїх обов’язків, вже запланував візит до Берліна для зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Очікують, що візит буде теплим, оскільки молодий президент є давнім прихильником зміцнення статусу Євросоюзу та реформування єврозони.

Еммануель Макрон зберігає у таємниці свій вибір щодо обрання прем'єр-міністра, що є одним з першочергових завдань президента. Найімовірніше ним стане мер міста Гавр Едуард Філіпп. Пан Філіпп не є членом президентської партії, але є центристом "Республіканцем", передає ВВС.

Також серед можливих кандидатів аналітики називають директора Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і лідера центристської партії "Демократичний рух", екс-кандидата в президенти та мера міста По Франсуа Байру. Це призначення є важливим для Еммануеля Макрона, якому потрібен хороший результат на парламентських виборах у Франції наступного місяця.

Згодом новий президент вирушить до Берліна на зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.. Він заявив, що хоче реформувати єврозону, давши їй спільний бюджет та власного міністра фінансів. Але для цього пану Макрону потрібна підтримка Німеччини.

Зі свого боку, Німеччина хоче, аби Франція проводила структурні реформи, такі як урізання державних витрат та реформування ринку праці.

Пан Макрон обіцяв також оживити економіку та зменшити безробіття. Але для цього його партії потрібна більшість в парламенті.

Напередодні у неділю у Єлисейському палаці в Парижі пройшла церемонія інавгурації нового президента. 39-річний колишній банкір, який є наймолодшим главою держави з часів Наполеона, пообіцяв відновити провідні позиції в світі.

Нагадаємо, Меркель не сумнівається, що Макрон буде сильним президентом.