Майже всі делегації учасниці Євробачення-2017 вже поїхали з України, - поліція

Майже всі делегації учасниці 62-го пісенного конкурсу "Євробачення-2017" відбули з України. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

У відомстві прозвітували, що від початку проведення конкурсу, 7 травня, до фіналу, що відбувся 13 травня, до здійснення безпекових заходів у Києві було залучено понад 10 тис. правоохоронців.

За час проведення Євробачення-2017 по допомогу до поліції звернулися 12 іноземців. "Здебільшого вони ставали жертвами незначних майнових злочинів: 8 крадіжок, 2 шахрайства і 2 нещасних випадки", - уточнили у відомстві.

У поліції додали, що для несення служби на локаціях міжнародного пісенного конкурсу було відібрано найбільш підготовлених поліцейських. Також використовували сучасне обладнання і новітні технології для надійного забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів.

Нагадаємо, перемогу в конкурсі "Євробачення" 2017-го року здобув представник Португалії Сальвадор Собрал із композицією "Amar Pelos Dois". Він набрав найбільшу кількість балів від журі та від глядачів. Україна ж посіла 24-те місце.

Детальніше про фінал пісенного конкурсу читайте у статті "Дня" "Євробачення у Києві відбулося: переживання великого фіналу".