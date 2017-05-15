Меджліс збирає підписи під зверненням проти окупації Криму

Меджліс кримськотатарського народу оголосив збір підписів під зверненням до ООН, Європарламенту, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, в якому йдеться про необхідність вжити заходів для припинення російської окупації Криму.

Про збір підписів оголосив у понеділок на прес-конференції голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, передає Укрінформ.

"Ми вимагаємо, щоб були вжиті заходи, спрямовані на негайне припинення Російською Федерацією окупації Криму, негайне звільнення політв'язнів, повне виведення військ з півострова і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України в межах, визнаних міжнародним співтовариством, включаючи Крим і Севастополь. Розпочати роботу щодо створення міжнародного трибуналу за фактами злочинів, вчинених Російською Федерацією проти України і її громадян, в тому числі, проти кримськотатарського народу. Виступити гарантом захисту, збереження і розвитку кримськотатарського народу, що буде забезпечено через реалізацію ним свого невід'ємного права на самовизначення у формі національно-територіальної автономії в межах Криму у складі унітарної української держави", - наголошується у зверненні.

За словами Чубарова, у результаті міжнародної кампанії, яка проходитиме до 1 грудня 2017 року з допомогою волонтерів в Україні, Польщі, Румунії, Туреччині, Канаді та США, передбачається зібрати близько одного мільйона підписів.

Голова Меджлісу також уточнив, що у зверненні, текст якого було затверджено на недавньому засіданні виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, "вміщено очікування кримськотатарського народу до цих шановних організацій".

Нагадаємо, що центр НАТО проводить саміт із протидії втручання РФ у вибори.