На півночі Франції сталася стрілянина, є постраждалі

У французькому департаменті Сена і Марна на півночі Франції сталася стрілянина, в результаті якої постраждали щонайменше 3 людини, передає портал Republique 77.

Відзначається, що стрілянина сталася в місці скупчення близько 40 осіб у муніципалітеті Даммари-ле-Лис.

Один з постраждалих знаходиться у важкому стані. В даний час на місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

Подробиці інциденту поки невідомі.

Нагадаємо, Еммануель Макрон у неділю, 14 травня, склав присягу та офіційно вступив на посаду президента Франції.