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NASA презентувало новий ровер для переміщення по Марсу

15 травня, 2017 - 17:08
Скріншот з відео

На мисі Канаверал у США показали прототип великого марсохода Mars Rover.

Шестиколісний апарат призначений для подорожей астронавтів по Червоній планеті, пише Busines Insider.

Тривісний аппрарат розрахований на транспортування астронавтів і розроблений компанією Parker Brothers за замовленням NASA. Марсохід отримав від розробників довгохідну підвіску і шини, які не бояться проколів. Також Mars Rover оснащений електродвигуном.

"Те, що ми насправді придумали, це подвійне призначення автомобіля. Задня частина повністю представляє собою лабораторію, передня область - це кабіни для виходу і розвідки. Секцію лабораторії фактично може вимкнути і залишити для того, щоб зробити автономне дослідження", - розповідає представник NASA Марк Паркер.

Конкретно цей апарат ніколи не покине Землю. Його після доопрацювання, запропонують випробувати Ілону Маску.

Джерело: День
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