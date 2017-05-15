Незалежна Шотландія захоче стати членом ЄС, але зі своєю валютою, - Стерджен

Шотландський перший міністр Нікола Стерджен заявила, що хоче, аби Шотландія була членом Європейського Союзу, але не приймала євро, якщо країна коли-небудь стане незалежною. Про це повідомляє Euractiv.

За словами Стерджен, це все може мати поетапний підхід, і Шотландія спочатку може приєднатися до Європейської асоціації вільної торгівлі, як Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

"Якщо Шотландії буде незалежною, то ми хочемо, щоб Шотландія стала повноправним членом Європейського Союзу", - сказала вона напередодні, додавши: "Ми не хочемо запроваджувати євро. Жоден з членів ЄС не може бути змушений до запровадження євро".

Видання зазначає, що насправді, всі нові члени ЄС, що вступили в 2004 році (Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Кіпр і Мальта), у 2007 році (Болгарія і Румунія) й Хорватія в 2013 році, зобов'язані приєднатися до єврозони, згідно з їхніми договорами про вступ.

Нагадаємо, високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що після виходу Британії з ЄС кількість держав-членів не буде обмежена цифрою 27.