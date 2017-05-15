Північна Корея заявляє, що запустила "новий тип балістичної ракети"

Північна Корея заявила, що ракета, яку вона запустила в неділю, була новим типом ракети, яка може нести більшу ядерну боєголовку.

Ракета піднялася на висоту до 2 тисяч кілометрів, пролетіла 700 км і приземлилася у морі на захід від Японії.

КНДР в понеділок заявила, що це було випробування "нещодавно розробленої балістичної ракети".

У Південній Кореї поки що не можуть підтвердити заяви КНДР.

Водночас, схоже на те, що ракета справді може вийти та знову увійти в атмосферу, що має вирішальне значення для розвитку міжконтинентальних балістичних ракет, повідомляє новинна агенція Yonhap.

Північна Корея цього року вже здійснила декілька ракетних пусків. Не всі з них були успішними, але сам факт таких випробувань є порушенням санкцій ООН, тому викликав міжнародну стурбованість та посилення санкцій з боку США.

США та Японія скликають термінову зустріч Ради Безпеки ООН у вівторок, 16 травня.

Нагадаємо, Китай виступає проти запуску Північною Кореєю балістичних ракет усупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.