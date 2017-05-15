Я переконаний, що за ці роки нам вдалося багато. Передовсім — врятувати саму країну, утримати її незалежність. І головне — розірвати «братерські ланцюги» з Росією. Сподіваюсь, назавжди
Євген ГРИЦЯК, лідер Норильського повстання у таборах ГУЛАГу 1953 року, багаторічний в’язень радянської тоталітарної системи, інтелектуал

Полторак у Німеччині показав докази порушення Росією Мінських угод

15 травня, 2017 - 18:29

Міністр оборони України Степан Полторак главі оборонного комітету Бундестагу Вольфганг Хельмиху відео-докази порушення РФ Мінських угод.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в Twitter.

«Глава оборонного відомства Полторак ознайомив Голову Комітету з оборони Бундестагу Гелльміха (СДП) з агресивними діями Росії на Сході. Міністр оборони навів Гелльміху конкретні відео-докази порушення Росією Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Джерело: День
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