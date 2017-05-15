Полторак у Німеччині показав докази порушення Росією Мінських угод

Міністр оборони України Степан Полторак главі оборонного комітету Бундестагу Вольфганг Хельмиху відео-докази порушення РФ Мінських угод.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в Twitter.
«Глава оборонного відомства Полторак ознайомив Голову Комітету з оборони Бундестагу Гелльміха (СДП) з агресивними діями Росії на Сході. Міністр оборони навів Гелльміху конкретні відео-докази порушення Росією Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони навів главі Комітету оборони Бундестагу В.Гелльміху конкретні відео-докази порушення Росією Мінських домовленостей pic.twitter.com/ipyPmUccO4
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 15, 2017
Джерело: День