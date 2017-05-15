Позиції ЗСУ обстріляли 49 разів, 6 українських воїнів поранені, - штаб

Минулої доби у зоні АТО можна було спостерегти відносну стабілізацію ситуації, хоча у прес-штабі відмітили і напруження становища вздовж усієї лінії розмежування. Так, російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України, повідомляють на офіційній сторінці Міноборони.

На приморському напрямку бойовики відкривали вогонь по наших опорних пунктах 20 разів. Після 18.00 години вчорашнього дня один з опорних пунктів сил АТО в районі Водяного противник обстрілював із мінометів калібру 120 та 82 мм. По наших позиціях поблизу Широкиного, Гнутового й Новотроїцького бойовики періодично вели вогонь зі стрілецької зброї. Натомість, біля Павлополя з гарнатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік Талаківки - з озброєння БМП.

Донецький напрямок зазнав активних обстрілів наших воїнів в районі Авдіївки. З настанням сутінок бандити били по наших захисниках з 120-мм та 82-мм мінометів та більш легкого озброєння. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування били також по захисниках Луганського. Ворожі обстріли з використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовані й біля Новгородського.

Впродовж минулої доби зафіксовано 9 епізодів застосування бойовиками зброї на Луганському напрямку. Ввечері російсько-терористичні війська з міномету калібру 82 мм обстріляли українських воїнів біля Троїцького. По нашому опорному пункті в районі Станиці Луганської били з великокаліберного кулемету. З такого ж озброєння та гранатометів вели вогонь неподалік Валуйського.

Внаслідок обстрілів шість військовослужбовців ЗС України отримали поранення.