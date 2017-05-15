Пранкера Седюка відпустили під особисте зобов’язання на 60 діб

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід Віталію Седюку, який оголився на сцені "Євробачення", у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

"Застосувати до Седюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Зобов'язати Седюка прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого управління Національної поліції тощо", - оголосив суддя.

Суд також зобов'язав пранкера повідомляти про зміну місця проживання та здати паспорти для виїзду за кордон.

Запобіжний захід застосовується до 12 липня.

У разі невиконання його умов, до пана Седюка можуть застосувати стягнення від 0,25 до 2 розмірів мінімальних зарплат, додав суддя.

Сам пранкер назвав свій вчинок на сцені Євробачення "актом власної творчості".

Віталія Седюка затримали після того, як він вискочив на сцену пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві під час виступу Джамали і зняв штани.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що пранкеру загрожує до 5 років ув'язнення.

Детальніше про фінал пісенного конкурсу читайте у статті "Дня" "Євробачення у Києві відбулося: переживання великого фіналу".