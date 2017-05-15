Прем’єр України закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом

Під час зустрічі із ізраїльським президентом Реувеном Рівлином, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав до визнання державою Ізраїль Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Візит Гройсмана до Ізраїлю вважається першим після загострення стосунків між країнами у грудні минулого року. Він перебуває там з офіційним візитом разом із дружиною, передає BBC-Україна.

Як повідомляє Урядовий портал, прем'єр закликав ізраїльську сторону до поглибленого вивчення теми Голодомору.

"Потрібно більш поглиблено вивчити цю проблему, щоб ми могли говорити про визнання цієї трагедії відносно українського народу. Якщо подивимося у глибину проблеми, то побачимо, що голод, який був штучно створений тим режимом, не вибирав національність. У сучасному світі маємо виявити усі трагедії, дати їм оцінку, зробити висновки для майбутніх поколінь", - наголосив прем'єр-міністр.

У свою чергу Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив важливість зміцнення дружби між країнами. "Ми відзначаємо наше минуле і дивимося в майбутнє - сказав він, коментуючи підписання двосторонніх документів між Україною та Ізраїлем. - У нас багато питань на порядку денному, але найважливіше питання - це розвиток дружби між нашими країнами", - повідомляють на Урядовому порталі.

Прем’єр-міністр Ізраїлю також подякував Україні за рішення підтримати Ізраїль у рамках резолюції ЮНЕСКО та особисто Прем’єр-міністру за докладені для цього зусилля, а також Уряду України за позицію щодо боротьби з антисемітизмом.

Володимир Гройсман сказав, що Голодомор та Голокост - споріднені, бо політичні злочинні режими не були обмежені у скоєнні вбивств невинних людей.