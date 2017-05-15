СБУ сприятиме пошуку фігуранта журналістського розслідування про вбивство Шеремети

Голова СБУ Василь Грицак заявив про готовність підконтрольної йому структури сприяти Нацполіції встановленню місця перебування фігуранта журналістського розслідування про вбивство Павла Шеремета, екс-співробітника спецслужби Ігоря Устименка, передає Радіо Свобода.

За його словами, СБУ не може викликати Устименка на допит, бо не розслідує справу про вбивство Шеремета. «Справа розслідується Нацполіцією... Ми спілкувалися з керівником Нацполіції... І посприяємо тому, щоб встановити місце перебування Устименка… Ми не можемо викликати його на допит, не маючи доручення слідчого Нацполіції», – сказав Грицак 15 травня в Києві.

Грицак заявив, що Устименко був звільнений у квітні 2014 року і його діяльність із моменту звільнення не має стосунку до СБУ.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що колишній співробітник СБУ Ігор Устименко 15 травня буде допитаний слідством у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Автори фільму-розслідування «Вбивство Павла» заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу. Журналісти кажуть, що встановили осіб, які у ніч перед вбивством перебували біля будинку, де проживав Павло Шеремет. За версією авторів фільму, ці особи можуть бути як свідками, так і співучасниками подій тієї ночі, проте правоохоронці їх не допитували.

У фільмі називаються імена встановлених осіб, зокрема Ігоря Устименка. З посиланням на власні джерела журналісти вказують на можливу його причетність до Служби безпеки України.

Авторами фільму «Вбивство Павла» є Анна Бабінець, Олена Логінова, Дмитро Гнап, Влад Лавров. Режисером є американець Метт Сарнецкі.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет помер від травматичного шоку і крововтрати.