США звинуватили уряд Сирії у масових стратах в’язнів

Адміністрація Трампа в понеділок звинуватила уряд Сирії у проведенні масових вбивств тисяч ув'язнених і спаленні тіл у великому крематорії за межами Дамаска, повідомляє Associated Press.

У Держдепартаменті США стверджують, що у військовій в’язниці Сайднайя, розташованій за межами Дамаска, в день вішають понад 50 ув’язнених. Багато тіл після цього, за даними Держдепу, спалюють у крематорії.

"Ми вважаємо, що зведення крематорію є спробою приховати масштаби масових убивств, які відбуваються у в’язниці Сайднайя", - заявив високопоставлений дипломат США Стюарт Джонс.

Держдепартамент представив супутникові знімки, на яких видно будівлю, модифіковану для підтримки крематорію. Фотографії зроблені протягом декількох років, починаючи з 2013 року.

Представляючи фотографії, Джонс сказав, що уряд президента Сирії Башара Асада "перейшов на новий рівень аморальності" за підтримки Росії і Ірану, та закликав обидві країни використовувати свій вплив на Сирію, щоб створити надійний режим припинення вогню і почати політичні переговори.

Нагадаємо, що США направить понад $ 3 млрд на посилення контингенту в Європі.